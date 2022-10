Identificado homem que morreu atropelado por dois veículos na PR-407

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem ilustrativa

Foi identificada como Etevaldo Gomes Missão, 50 anos, a pessoa que morreu atropelada por dois carros na PR-407, na noite de segunda-feira (17) em Pontal do Paraná. Ele era morador da Vila Oficinas, em Curitiba.

continua após publicidade .

Conforme informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente foi por volta das 22h30, no quilômetro 19 da PR-407, na região de Praia de Leste.

LEIA MAIS: Ciclista fica em estado grave após ser atingido por carro no PR

continua após publicidade .

De acordo com as informações, a vítima foi atropelada por dois carros que se evadiram do local sem prestar atendimento.

Etevaldo foi socorrido pela equipe do Samu com múltiplas fraturas e encaminhado para atendimento do Pronto-Socorro 24 horas, mas devido a gravidade não resistiu.

O corpo de Etevaldo foi recolhido pelo IML de Paranaguá para exames complementares.

A Polícia Civil foi acionada para investigação do caso.

Siga o TNOnline no Google News