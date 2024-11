Identificado caminhoneiro morto em grave acidente na BR-376 em Tibagi

Foi identificado como Marco Aurélio Alves, de 27 anos, o caminhoneiro que morreu em um grave acidente na manhã deste domingo (27), na BR-376, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná.

Natural de Ponta Grossa, Marco dirigia um caminhão carregado de ureia, que perdeu o controle, saiu da pista e colidiu contra um barranco às margens da rodovia – o caminhoneiro teve ferimentos graves.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Samu e do Corpo do Bombeiros estiveram no local para prestar atendimento. Marco chegou a ser levado para uma unidade de pronto atendimento em Imbaú, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Marco Aurélio Alves será velado na Capela da Funerária Princesa e sepultado nesta segunda-feira (28), no Cemitério Municipal de Carambeí – o horário ainda não foi definido. As informações são do Serviço Funerário Municipal.

As informações são da CGN com Atento à Rede

