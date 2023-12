Identificado bebê que morreu em acidente na PR-487 em Manoel Ribas

Arthur Kaique Cordeiro Celarius, de 1 ano e 11 meses, é o nome do bebê que morreu em acidente de trânsito na Rodovia PR-487, em Manoel Ribas.

O acidente ocorreu no sábado (16), por volta das 15h50, entre Cândido de Abreu e Manoel Ribas, próximo à Ponte do Rio Ivaí, no Paraná.

A criança estava em um Corsa Wind, conduzido pela mãe de 36 anos, que perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu em uma vala. O bebê foi ejetado do carro e não resistiu aos ferimentos.

A mãe, com ferimentos graves, foi socorrida pela equipe do Siate e Samu, com apoio aéreo, e encaminhada para um hospital de Maringá. As autoridades investigam as circunstâncias do acidente.

O corpo da criança está sendo velado no salão da igreja da comunidade Rio do Padre, em Manoel Ribas.

