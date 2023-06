Identificadas vítimas de incêndio em condomínio de Maringá; veja

Um acidente fatal foi registrado na madrugada desta sexta-feira (30) em um condomínio residencial de Maringá, norte de Paraná. Um imóvel pegou fogo e causou a morte de duas pessoas, sendo elas uma babá de 53 anos e um bebê, de apenas um ano.

De acordo com as informações do site GMC Online, a mulher foi identificada como Maria de Fátima de Camargo. Ela dormia no mesmo quarto que Benjamin Meneguetti, que também faleceu no incêndio.

Maria se trancou em um dos banheiros, junto com o bebê, a fim de escapar das chamas. No entanto, infelizmente, os dois morreram após inalarem fumaça.

Os corpos das vítimas foram retirados da residência. A casa corre risco de desabamento. Equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Polícia Científica continuam atuando no local.

Uma viatura do Instituto Médico Legal (IML) de Maringá também está presente no condomínio.

O incêndio

O incêndio

Um incêndio dentro de um condomínio de luxo na madrugada desta sexta-feira (30) terminou em tragédia em Maringá, no Norte do Paraná.

Segundo o G1, o incêndio começou no piso inferior da residência durante a madrugada e atingiu outras áreas do imóvel. O condomínio é um dos maiores da cidade.



Segundo os Bombeiros, pelo menos quatro pessoas estavam na residência. A babá, que era moradora de Marialva, se trancou em um dos banheiros, junto com o bebê. Os dois morreram após inalarem fumaça.

Uma mulher de 35 anos e uma criança de três anos foram socorridos e encaminhados para o Hospital Santa Casa de Maringá, sem ferimentos de queimadura.



