Identificadas vítimas de acidentes ocorridos na BR-376, em Mandaguari

À esquerda, Paulo Fernandes. À direita, Matheus Alves

Dois acidentes com mortes foram registrados na madrugada deste sábado (29), na BR-376, em Mandaguari, norte do Paraná. As vítimas fatais eram moradoras do município.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 04h30 da madrugada, na altura do quilômetro 202. Um motociclista, identificado como Paulo Fernandes, de idade não divulgada, perdeu o controle da direção, e colidiu contra uma das bases de sustentação de um viaduto.

Por conta da gravidade, Paulo morreu no local da batida.

Poucas horas depois, em torno das 06h45, um outro motociclista, que ocupava uma Honda 125, passou direto por uma rotária, localizado próximo a um pesqueiro, e colidiu contra o canteiro central. O piloto, identificado como Matheus Alves, também morreu no local do acidente.

Ambos foram trazidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. Até o momento, não há informações sobre os velórios e sepultamentos.

Com informações do Blog do Berimbau.

