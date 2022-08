Identificadas sete vítimas de grave acidente na BR-376

Da Redação

Duas professoras que morreram no gravíssimo acidente na BR-376, em Palmeira, Campos Gerais do Paraná, na noite de quinta-feira (11), foram identificadas na manhã desta sexta-feira (12). Elas são Maria Aparecida Lúcia da Cunha e Andreia Aparecida Lemes Santana. As duas são de Barra do Jacaré, cidade do Norte Pioneiro do Estado. As informações são do portal Banda B.

O destino das professoras era um evento do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato), em Curitiba. A van que levava os professores atingiu a traseira de um caminhão que transportava leite.

A professora Maria Aparecida tinha 57 anos. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu a caminho do Hospital do Rocio, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Maria Aparecida lecionava na cidade onde morava e estava prestes a se aposentar. Ela também era presidente da APAE e sindicalista da APP. Já a professora Andreia era agente educacional e atuava no Colégio Estadual Maria Francisca de Souza.

As outras cinco pessoas mortas também tiveram as identificações informadas, entre elas o motorista da van. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ponta Grossa. Além deles, outras três pessoas, um homem e duas mulheres, foram encaminhadas a hospitais. Veja o nome das vítimas:

Mortos:

Andreia Lemes Santana, de Barra do Jacaré

Maria Aparecida Lucia da Cunha, de Barra do Jacaré

Ederson Camiloti, de Santo Antônio da Platina

Joana Darc Franco Bertoni, de Santo Antônio da Platina

Lucilene Prates Tomas Saidler, de Santo Antônio da Platina

Silvia Regina Gomes, de Santo Antônio da Platina

Miguel Henrique de Souza Melo, o motorista

Feridos:

Maria das Graças de Oliveira, de Cambará

Juliano Cesar Teixeira, de Cambará

Fernanda S. Nogueira Teixeira, de Cambará

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a sede da empresa proprietária da van é a cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Estado.

Educação em luto

A Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná (Seed-PR) disse, em nota, que está em luto e declarou luto oficial na educação pelos próximos três dias. “A morte de um grupo de professores e professoras da rede estadual choca e entristece todo o Estado do Paraná”.

A Seed disse que se solidariza com as vítimas, seus familiares, seus alunos, suas escolas seus colegas de trabalho e com a APP. “Além disso, a secretaria informa que está trabalhando com os outros órgãos do governo estadual para apoiar tanto o resgate das vítimas quanto o apoio médico doa sobreviventes”.

Através das redes sociais, o governador Ratinho Junior manifestou pesar pelo acidente. “Que Deus conforte suas famílias, amigos e alunos. Desejo plena recuperação aos profissionais que ficaram feridos”.

conferência em Curitiba

O grupo de professores seguia do interior do Paraná para a 8ª Conferência Estadual de Educação do APP Sindicato, programada para sexta-feira (12) e sábado (13). O evento, que reúne cerca de 500 delegados de todas as regiões do Paraná.

Em nota, a APP Sindicato lamentou o trágico acidente. Segundo o sindicato, a direção acompanha a situação desde a primeira hora da manhã e prestará todo o auxílio necessário às famílias das vítimas.

"Com profundo pesar e consternação, a APP-Sindicato tomou conhecimento do trágico acidente que vitimou educadores(as) na BR-376 na noite desta quinta-feira (11).

A direção do Sindicato acompanha a situação desde a primeira hora da manhã e prestará todo o auxílio necessário às famílias das vítimas, ainda em fase de identificação. Confirmamos que a van trazia a delegação de Cambará.

A programação da 8ª Conferência Estadual de Educação, que reúne cerca de 500 delegados(as) de todo o estado em Curitiba, será reavaliada.

Neste momento de profunda dor, a prioridade é a confirmação da identidade das vítimas e o socorro possível aos(as) sobreviventes e às famílias", diz a nota.

Com informações Banda B

