Identificadas as vítimas de acidente grave que bloqueou a BR-277

Foram identificadas as duas vítimas que morreram no grave acidente que bloqueou a BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, na manhã desta sexta-feira (31). O caminhoneiro Marcelo Teixeira, de 43 anos, natural de Mangueirinha, e sua companheira Fernanda dos Santos Vaz, de 27 anos, natural de Guarapuava, estavam na cabine de uma carreta que colidiu na traseira de outro veículo pesado e não resistiram aos ferimentos. A rodovia permaneceu totalmente interditada no sentido Ponta Grossa até por volta das 11h.

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A colisão ocorreu por volta das 3h da madrugada, na altura do quilômetro 127 da rodovia, e envolveu ao todo três veículos em um engavetamento. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a análise preliminar do tacógrafo apontou que o veículo ocupado pelo casal trafegava a uma velocidade entre 80 km/h e 90 km/h no momento do impacto. O registro indica que, por razões ainda desconhecidas, o condutor não acionou os freios antes de atingir a traseira da outra carreta, que estava carregada com ureia e seguia para São Paulo. O motorista do veículo atingido não sofreu ferimentos.

Foto: Reprodução Foto: Reprodução

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Com a força do impacto, a cabine do caminhão em que o casal viajava ficou completamente destruída. Familiares de Marcelo acompanham os trâmites burocráticos em Curitiba para a liberação dos corpos. Ele exercia a profissão de caminhoneiro desde os 18 anos e deixa uma filha de 12 anos de um relacionamento anterior. As causas exatas que levaram à ausência de frenagem e provocaram o acidente serão apuradas pelas autoridades policiais.