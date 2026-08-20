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TRAGÉDIA

Identificadas as três jovens que morreram em carro submerso no PR

Veículo saiu da pista durante a madrugada e caiu em uma área alagada; saiba mais

Escrito por Da Redação
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Identificadas as três jovens que morreram em carro submerso no PR
Autor Vítimas de acidente foram identificadas - Foto: Divulgação

As três mulheres que morreram após o carro em que viajavam capotar e cair em uma valeta alagada às margens da BR-376, em Mandaguaçu, foram identificadas. O acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (20) e vitimou Maria Clara de Almeida, de 26 anos, Maria Eduarda da Silva Vanderlei, de 21 anos, e Larissa Viana (idade não revelada). Duas das ocupantes do veículo eram estudantes da Universidade Estadual de Maringá (UEM). As informações são do site GMC, de Maringá.

-LEIA MAIS: Carro submerge após capotamento e três mulheres morrem no Paraná

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O capotamento foi registrado nas proximidades da Vila Guadiana, no trecho que segue de Nova Esperança em direção a Maringá. Câmeras de segurança da região captaram o momento exato em que o automóvel saiu da pista, por volta das 3h41. No entanto, devido à escuridão e à profundidade do buraco, o acidente só foi percebido ao amanhecer. Motoristas que passavam pelo local notaram as rodas do carro apontando na superfície da água e acionaram as equipes de resgate. O Corpo de Bombeiros atendeu a ocorrência, constatou o óbito das três jovens no interior do veículo submerso e realizou uma varredura para descartar a presença de outras possíveis vítimas.

Entre as jovens, Maria Eduarda, natural de Quinta do Sol, cursava graduação em Biotecnologia na UEM, enquanto Larissa era aluna do mestrado em Arquitetura e Urbanismo na mesma instituição. A terceira vítima, Maria Clara, morava em Maringá e estudava em uma faculdade particular da cidade. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá, onde aguardam os trâmites de liberação pelas famílias para a definição dos horários de velório e sepultamento.

O local onde o veículo afundou é uma antiga caixa de contenção de água da rodovia que, com o avanço da erosão do solo ao longo do tempo, transformou-se em um grande ponto de represamento. As autoridades competentes agora trabalham na investigação das circunstâncias que levaram à perda do controle da direção e à saída de pista, visando esclarecer as causas exatas da tragédia.

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Com informações do GMC Online

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