Identificadas as quatro pessoas que morreram na PR-218

Foram identificadas as quatro pessoas que morreram em um grave acidente nesta quarta-feira (2), por volta das 17 horas, na rodovia PR-218, em Astorga. A colisão frontal envolveu um veículo GM Astra e uma carreta basculante. Com a forte batida, o carro ficou totalmente destruído e todos os ocupantes morreram na hora.

O carro era conduzido por Daniel Luiz da Silva Costa, de 24 anos. Ele estava na companhia da esposa Stephanie Dieniffer Pereira dos Santos, de 20 anos, da filha Ana Júlia de apenas 01 ano e 8 meses, além do amigo e companheiro de trabalho, Marcos Germano Gomes, de 25 anos. Todos residiam em Munhoz de Melo.

Conforme informações de testemunhas, Daniel e Marcos retornavam do trabalho, quando passaram na casa da sogra de Daniel, que mora em Astorga, e pegaram mãe e filha. Na sequência, saíram em direção a Munhoz de Melo.

Em um trecho de descida da rodovia, o condutor do carro perdeu a direção e invadiu a pista contrária. O Astra colidiu violentamente contra a carreta. O motorista da carreta foi socorrido e apresentou ferimentos leves. As equipes do 5ª Grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá, Veículo de Intervenção Rápida do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Bombeiro Comunitário e o Samu, de Astorga, além do Aeromédico Saúde 10, estiveram no local.

Patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) irão apurar as circunstâncias do acidente. Os corpos foram removidos e encaminhados para o Instituto Médico-Legal (IML), de Maringá. A equipe Uniprev também ajudou na remoção.

