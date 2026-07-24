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Identificadas as cinco vítimas que morreram em acidente frontal na BR-277, no Paraná

Três integrantes de uma mesma família de Prudentópolis e dois homens do Sudoeste do estado morreram na colisão

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 17:20:31 Editado em 24.07.2026, 17:20:25
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Identificadas as cinco vítimas que morreram em acidente frontal na BR-277, no Paraná
Autor Foto: Reprodução/Redes Sociais

Foram identificadas as cinco pessoas que morreram em uma colisão frontal registrada na tarde da última quarta-feira (22), no quilômetro 325 da BR-277, no distrito de Guará, em Guarapuava. O acidente envolveu um Citroën C4, com placas de Prudentópolis, e um Volkswagen Up, de Santa Izabel do Oeste. A batida ocorreu por volta das 15h em um trecho sinalizado com faixa dupla contínua, onde a realização de ultrapassagens é proibida por lei.

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Quatro ocupantes dos veículos morreram ainda no local do impacto. A quinta vítima, um bebê de apenas dois meses, chegou a ser resgatado e encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital São Vicente, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado horas depois. Um homem de 43 anos, que também viajava no Citroën C4, sobreviveu à colisão e permanece internado em estado grave.

No Citroën C4 viajava uma família de Prudentópolis. Entre os mortos estão a motorista Elaine Muzeka, de 33 anos, a mãe dela, Maria Ternouski Muzeka, de 54 anos, e o filho de Elaine, o bebê nascido em maio deste ano. Os velórios de mãe e filha foram organizados na Capela Linha Nova Galícia, com sepultamento agendado para o Cemitério Linha Nova Galícia, no mesmo município.

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As duas vítimas que ocupavam o Volkswagen Up eram do Sudoeste do Estado. Uma delas é o empresário João Paulo Zamadei, de 40 anos, proprietário de uma fábrica de panelas em Marmeleiro e morador de Francisco Beltrão, cujo sepultamento foi marcado para o Cemitério Municipal de Francisco Beltrão. O condutor do carro, Adilson Ramos Roppa, de 52 anos, teve o corpo velado na Capela da Funerária Pax, com sepultamento no Cemitério Municipal de Santa Izabel do Oeste.

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