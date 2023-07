Identificada vítima de acidente com carro que partiu ao meio na BR 376

A Polícia Rodoviária Federal, não informou as possíveis causas do acidente

O dentista Wellington Araki Morimatsu, de 55 anos, morreu e outras duas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira (19), após um grave acidente envolvendo dois automóveis e uma carreta, no Km 41 da BR-736, próximo a cidade de Nova Londrina (PR).

Segundo informações da equipe do aéreo do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ao chegarem ao local, eles encontraram o condutor de um dos veículos, um Toyota Corola, já em óbito, e outras duas pessoas, o condutor e o passageiro de uma Van de uma distribuidora de sucos, no interior veículo, feridos.

O condutor da van, foi encaminhado em estado grave ao hospital de Loanda em uma ambulância avançada, já o passageiro, um homem de 42 anos, foi atendido no local e encaminhado ao hospital em Paranavaí pelo helicóptero do Samu.

Com o impacto da batida, o veículo Corola conduzido pelo dentista, partiu ao meio, e partes do automóvel ficaram espalhados pela pista. A carga de sucos que estava sendo transportada pela van, também ficou caída na rodovia.

O condutor da carreta envolvida no acidente também teria ficado ferido, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. A Polícia Rodoviária Federal, não informou as possíveis causas do acidente.

Dr. Wellington Araki Morimatsu, morava em Nova Londrina, deixa esposa e um casal de filhos.

Com informações Corujão Notícias.

