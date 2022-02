Da Redação

Identificada mulher que morreu em acidente na BR-376

Um acidente grave tirou a vida de uma mulher, de 41 anos, na tarde deste domingo (6), na BR-376, entre Marialva e Sarandi. A vítima, que conduzia um Chevrolet Corsa, morreu após uma uma Toyota Hilux colidir violentamente em sua traseira.

De acordo com as informações do site GMC Online, a motorista do Corsa foi identificada como Chirlleny Hoffman Ferreira da Silva e era moradora de Marialva. Ela tinha filhos e era conhecida por ser uma amante da natureza e dos animais.

Nas redes sociais, muita comoção por parte de amigos e parentes, um deles escreveu: “Meu Deus não estou acreditando prima, que você se foi, Deus console o coração da sua mãe e de seus filhos, a vida e mesmo um sopro”.

Chirlleny estava em um carro com mais dois jovens, que ficaram gravemente feridos e foram atendidos pelo Samu, um deles, inclusive, foi intubado e transportado de helicóptero para o hospital.

O veículo das vítimas foi atingido na traseira por uma caminhonete. O motorista informou que não conseguiu nem desviar ou frear e a batida teria sido inevitável. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ele se negou a fazer o teste do bafômetro.

