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Identificada idosa de 78 anos morta por touro de rodeio que escapou em Barbosa Ferraz (PR)

Juraci Francisco, a Neidinha, visitava familiares para as festividades do município. Ela deixa dois filhos e duas netas

Escrito por Da Redação
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Identificada idosa de 78 anos morta por touro de rodeio que escapou em Barbosa Ferraz (PR)
Autor Foto: Reprodução redes sociais

Foi identificada como Juraci Francisco, de 78 anos, popularmente conhecida como Neidinha, a mulher que morreu após ser atacada por um touro de rodeio na noite desta sexta-feira (4), em Barbosa Ferraz, região Norte do Paraná. Moradora de Maringá, a idosa estava na cidade para visitar familiares e acompanhar as festividades do aniversário de 66 anos do município. Ela deixa dois filhos e duas netas.

- LEIA MAIS: Touro de rodeio escapa, mata mulher na rua e é morto por moradores no PR

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O ataque aconteceu quando o animal, que seria uma das atrações da festa local, escapou do espaço de confinamento, localizado na Associação Mista Agropecuária de Barbosa Ferraz (Amiagro). O touro percorreu diversas vias da cidade, passando pelas proximidades do Ginásio de Esportes e do Hospital Municipal. Ao chegar na região da Vila Mineira, o animal surpreendeu e atingiu a idosa, que estava próxima ao portão de uma residência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas rapidamente para o atendimento. Apesar dos esforços dos socorristas, Juraci não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local. Logo após o incidente, moradores e forças de segurança iniciaram buscas e montaram um cerco na região da Vila do Roque. Durante a tentativa de contenção, o touro acabou sendo morto nas ruas da cidade.

A Polícia Civil agora trabalha para esclarecer as circunstâncias que permitiram a fuga do animal e apurar as responsabilidades. O caso ocorre em meio a um histórico de embates judiciais envolvendo esse tipo de evento na cidade. O Ministério Público do Paraná (MP-PR) já havia se manifestado contrariamente aos rodeios em Barbosa Ferraz em ocasiões anteriores, argumentando a exposição dos animais a situações de crueldade. Em 2012, inclusive, a Justiça determinou o cancelamento de uma festa semelhante no município após uma denúncia de maus-tratos.

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Ataque de Touro Barbosa Ferraz crueldade animal incidente trágico Morte em Rodeio Segurança em Eventos
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