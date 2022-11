Identificada a primeira vítima da tragédia na BR-376, no litoral do PR

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Ele era caminhoneiro, casado, tinha cinco filhos e era morador de São Francisco do Sul, em Santa Catarina

Foi identificado como José Maria Pires, de 60 anos, a primeira vítima do deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no Litoral do Paraná. Ele era caminhoneiro, casado, tinha cinco filhos e era morador de São Francisco do Sul, em Santa Catarina.

continua após publicidade .

- LEIA MAIS: Seis pessoas são resgatadas com vida de deslizamento na BR-376

De acordo com familiares, o último contato dele foi feito por volta de 18h30 de segunda-feira, momento antes do acidente.

continua após publicidade .

fonte: Bem Paraná

José Maria era quem dirigia o caminhão que ficou pendurado em uma ponte, logo após o deslizamento.

- LEIA MAIS: Trecho da BR-376 atingido por deslizamento pode desabar

O corpo já foi liberado e será velado e sepultado nesta quarta (30) em São José dos Pinhais, no Paraná.



Siga o TNOnline no Google News