Ibiporã: inscrições para concurso público com salários de até R$ 9 mil

A Prefeitura de Ibiporã, na Região Metropolitana de Londrina (RML), iniciou as inscrições, nesta segunda-feira (17), do novo processo seletivo municipal para preencher 29 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos com ensino médio, técnico e superior.

Os profissionais deverão atuar em jornada de 20 a 40 horas semanais de trabalho, com remuneração mensal que varia de R$ 1.792,27 a R$ 9.157,49.

Confira quais os cargos disponíveis no edital.

Como participar:

Os interessados podem se inscrever exclusivamente pela internet, a partir das 17h desta segunda, 17 de julho até às 17h do dia 10 de agosto de 2023, no site da Cops UEL. A inscrição será validada mediante pagamento de taxa no valor de R$ 65 a R$ 150.

Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 17 de setembro de 2023. Para alguns cargos também haverá prova discursiva e/ou de títulos.

Validade:

O concurso terá validade de dois anos, a partir da data da publicação da homologação do resultado final no endereço eletrônico do Município e no Jornal Oficial do Município, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

