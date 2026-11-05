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IAT fecha temporariamente viveiro florestal após chuvas intensas

Alagamentos causados pelo temporal registrado na quarta-feira (4) danificaram a estrutura e impossibilitam atualmente o acesso ao local

Escrito por Da Redação
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IAT fecha temporariamente viveiro florestal após chuvas intensas
Autor Viveiro ficou alagado após chuva - Foto: IAT

O Instituto Água e Terra (IAT), autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), fechou temporariamente o viveiro florestal de Pitanga, na região Central do Estado. A medida, válida a partir desta quinta-feira (5), é em decorrência dos temporais ocorridos no município nos últimos dias – apenas nesta quarta-feira (4) foram registradas precipitações que alcançaram 150 milímetros (mm). A concentração da água atingiu a estrutura do local, causando danos e impossibilitando o acesso ao complexo.

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A equipe técnica do órgão ambiental aguarda a redução do nível da água na região para fazer uma vistoria completa no viveiro para validar a extensão dos danos e se houve perda da produção de mudas. Ainda não há previsão de retorno das atividades.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), também vinculado à Sedest, o Paraná apresentou uma ocorrência elevada de tempestades na quarta-feira. A intensificação de um sistema de baixa pressão entre os países vizinhos e o Sul do Brasil proporcionou condições favoráveis para a formação de supercélulas (fenômeno severo e organizado de tempestades).

Ainda segundo o Simepar, com o deslocamento desse sistema, as áreas de tempestades tendem a avançar da metade sul em direção à metade norte do Paraná. Esses temporais podem provocar chuva intensa em curto espaço de tempo, elevada incidência de raios, rajadas de vento que podem superar os 80 km por hora e queda de granizo, inclusive com pedras acima de 2 centímetros de diâmetro.

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ALERTAS – A Defesa Civil recomenda que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e os alertas oficiais, principalmente durante os períodos de maior instabilidade. Para receber gratuitamente os alertas da Defesa Civil Estadual por SMS, basta enviar o CEP da residência para o número 40199. O cadastramento também pode ser feito pelo WhatsApp, enviando uma mensagem com a palavra “oi” para (61) 2034-4611.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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chuvas intensas Defesa Civil IAT monitoramento ambiental Pitanga vivero florestal
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