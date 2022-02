Da Redação

IAT avalia se acidente na BR-376 comprometeu rios da região

Na manhã desta quarta-feira (16), aconteceu, no quilômetro 667 da BR-376, um acidente que causou o despejou de produto químico em um córrego que desemboca em dois rios. Um caminhão tombou na rodovia, enquanto carregava um total de 32 mil litros de rejeito industrial de ácido sulfúrico.

Dessa forma, o Instituto Água e Terra (IAT) já coletou material para investigar a extensão que o acidente ambiental atingiu o Rio da Santa e o Rio São João, em Guaratuba, no Litoral do Estado do Paraná.

O Rio São João, especialmente, é utilizado como opção de lazer e pesca para veranista. Além de que, já passou cerca de um ano interditado por conta de outra acidente ocorrido no ano passado, envolvendo também uma carga tóxica de um caminhão.

Enquanto o IAT analisa as amostras de água, com o apoio da prefeitura de Garuva, no estado de Santa Catarina, a população é alertada com placas de "Alerta/Risco" nas áreas afetadas, não sendo indicado o contato com a água.

O IAT emitirá um Relatório de Inspeção Ambiental para a empresa responsável pela carga, solicitando a apresentação de Plano de Monitoramento do solo afetado e das águas superficiais.





