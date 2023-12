Humorista Emerson Ceará se envolve em confusão no Paraná; vídeo

Em suas redes sociais, um humorista Emerson Ceará compartilhou nesta sexta-feira (22) o momento de uma discussão que ele teve com um vizinho de seu restaurante, que fica situado na Avenida Comendador Franco, no bairro Jardim das Américas, em Curitiba.

O artista compartilhou um vídeo e também explicou no stories do perfil no Instagram que o vizinho já discutiu outras vezes com ele e funcionários do estabelecimento.

“Semana passada ele entrou com uma ação por causa da música ao vivo, que vai até às 22h, tiramos. Hoje, na saída do restaurante, estava eu e meu sócio na calçada […]. O cara parou o carro na frente, desceu na frente da casa dele e veio intimidar a gente e pegar na mão: ‘e aí como ta sem música aí?’ (perguntou o vizinho), falei: “nós vamos vencer”. O cara não satisfeito, entrou no carro dele, achava até que ele ia passar o carro por cima de nós. Ele entrou dentro do carro, pegou a corrente que passou no cadeado da casa dele e ficou balançando”, disse o humorista, afirmando que a partir disso o vizinho partiu para cima dele. “Faz cinco meses, desde a obra, que ele vem implicando. Ele começou a nos perturbar antes de inaugurar. Teve um dia que ele ameaçou uns funcionários. Levei na brincadeira. mas ele veio xingar a gente. Me chamou de vagabundo. Comecei a filmar”, completou ele, nos stories.

Com informações do Bem Paraná



