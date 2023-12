Humorista do PR tem paralisia facial após espremer espinha; veja vídeo

O humorista Fagner Zadra está internado em um hospital de Curitiba, após espremer uma espinha no rosto. Ele chegou a ter paralisia facial e um procedimento cirúrgico estava marcado para esta terça-feira (19). O caso foi divulgado nas redes sociais de Zadra e gerou grande repercussão entre os internautas. “Minha mãe avisou”, destacou o humorista.

No vídeo, ele alerta as pessoas para não cutucarem as espinhas. Ele ainda informou que teve uma infecção no local e precisaria passar por intervenção cirúrgica com anestesia geral. “Minha mãe avisou, não esprema a espinha, não cutuca. Estou tendo que tomar morfina na veia devido a dor e farei uma cirurgia para drenar o local”, disse o humorista.

Mesmo enfrentando o momento difícil, Fagner ainda comentou com bom humor que pretende estar pronto para o show do dia 28 de dezembro. “Daqui uma semana, estarei bonitão de novo”, completou o gaúcho Zadra, que trabalha como humorista, ator, diretor, roteirista e cronista e ganhou notoriedade com os vídeos do "Tesão Piá!" na internet, que virou febre ao satirizar o cotidiano dos curitibanos.

Veja:

Histórico difícil

Fagner sofreu dois graves acidentes nos últimos nove anos. Em 2014, foi atingido por uma peça de decoração de 30 quilos na abertura do Festival de Teatro de Curitiba e ficou paraplégico. Em 2016, sofreu um acidente de trânsito quando voltava da casa da namorada quando teve a caminhonete atingida por outro automóvel que furou o sinal vermelho. Além destas questões, em 2020 ele venceu a batalha contra um câncer.

