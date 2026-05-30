Hotel para pets é interditado e 46 animais são resgatados em situação de maus-tratos no PR

Um hotel para pets localizado em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi interditado na sexta-feira (28) após uma ação do município que resultou no resgate de 46 animais.

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A secretária municipal de Desenvolvimento Sustentável, Andreia Del Zotto, afirmou à RPC (afiliada da TV Globo) que os bichos estavam em "situação precária e de maus-tratos". O local passou a ser monitorado após denúncias. Médicos veterinários voluntários que avaliaram o hotel encontraram cachorros mortos, infestação de carrapatos, abrigos sem entrada de luz e outras irregularidades.



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A protetora Adriana Biega relatou que a empresa responsável pela hospedagem dos animais foi alertada sobre as condições, incluindo o fato de que os bichos estavam morrendo de fome, mas não houve melhora. Após o resgate, os pets receberão atendimento veterinário e serão levados para um hotel temporário cadastrado pelo município, até que as providências legais sejam tomadas junto à Promotoria Pública.

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