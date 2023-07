Hospital Zona Norte de Londrina bate recorde em cirurgias eletivas

Em 35 anos de existência, Hospital Zona Norte de Londrina bate recorde em número de cirurgias eletivas no mês -

Em 35 anos de existência, Hospital Zona Norte de Londrina bate recorde em número de cirurgias eletivas no mês.

Com uma média de 306 cirurgias por mês de janeiro a junho deste ano, o Hospital Dr. Anísio Figueiredo, Hospital da Zona Norte de Londrina (HZN) alcançou um recorde histórico em cirurgias eletivas desde a sua fundação, há 35 anos. No total, foram realizados 1.837 procedimentos, um desempenho inédito registrado na unidade. Somente no mês de junho o HZN atingiu a marca de 355 cirurgias.

O aumento na oferta de cirurgias eletivas beneficia a população dos 21 municípios da 17ª Regional de Saúde, com sede em Londrina. Dentro da Rede de Urgência e Emergência chega a abranger toda a Macrorregião Norte, que concentra 97 cidades.

Mais de 80 profissionais foram incorporados ao quadro de funcionários contribuindo para a expansão dos atendimentos. Além destes, outras 43 contratações estão em processo de finalização, previstas ainda para este mês. Os investimentos ultrapassam os R$ 9,2 milhões para essa ampliação de pessoal.

