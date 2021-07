Da Redação

Hospital registra vídeo com desativação de leitos para Covid

A cidade de Londrina, no Norte do Paraná, desativou 60 leitos de enfermaria do Sistema Único de Saúde (SUS) para atendimentos de casos de Covid-19 nesta semana. O município tinha 196 leitos, agora são 136. O Hospital da Zona Sul divulgou um vídeo para marcar este momento.

Assista:

Foram desativados 30 leitos do hospital da Zona Norte e outros 30 do hospital da Zona Sul. De acordo com o Governo do Estado, a redução foi decidida após avaliação das condições dos hospitais, como quantidade de pacientes internados e movimentação nas instituições.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde houve uma redução significativa do número de pessoas internadas para tratamento da doença nos últimos dias. Nesta quinta-feira, 65 pessoas estão internadas com diagnóstico positivo.

Do início de março de 2021, quando foram ativados 30 leitos de internação para pacientes com Covid-19, até 26 de julho, 860 pessoas com diagnóstico da doença foram internadas no Hospital da Zona Sul. Agora, a unidade de saúde não terá mais leitos exclusivos para a Covid-19. Já o Hospital da Zona Norte fica com 40 leitos para tratamento da doença.

O diretor do hospital da Zona Sul Geraldo Júnior Guilherme diz que a desativação foi possível por causa do avanço da vacinação.

Com informações do G1.