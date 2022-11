Hospital põe a ‘amarelinha’ em bebês da UTI e manda recados à seleção

Da Redação

A surpresa do hospital agradou os pais das crianças prematuras, que curtiram a ação às vésperas da abertura da copa do mundo

O Hospital Nossa Senhora das Graças, de Curitiba, promoveu uma ação para marcar o Dia Mundial da Prematuridade, comemorado em 17 de novembro. Os bebês prematuros foram vestidos com a “amarelinha” da seleção brasileira de futebol como um incentivo a mais para os jogadores que vão defender as cores do país na Copa do Mundo que começa no domingo (20), no Qatar.

A ação acabou chamando a atenção e virou notícia na imprensa da capital paranaense. Na UTI Neonatal do hospital, os recém-nascidos foram vestidos com a camisa da seleção e diversos recadinhos foram enviados ao Qatar nesta quinta-feira (17).





A equipe do hospital usou o momento oportuno para chamar a atenção para a data. As roupinhas especiais usadas nos bebês foram confeccionadas pela equipe de costura do próprio hospital, o que encantou pais, profissionais da unidade de saúde e visitantes.

“Os pais amaram à surpresa. Não tem preço ver o sorriso e uma lágrima de felicidade deles, vendo os bebês com as roupinhas. É um sentimento único que vale todo o esforço feito. Nesse momento eu vejo que estou no lugar certo e realizada como enfermeira, um abraço de gratidão que recebo é mais que valioso”, afirma Natália Bueno, coordenadora de enfermagem da UTI Neonatal.

A coordenadora de enfermagem da UTI Neonatal, Natália Bueno, explicou que momentos como esse, de humanização das relações, tornam o período de internamento mais leve, criando vínculos afetivos com os profissionais de saúde, pacientes e familiares.

A bebê Sophia Chanchutz Camargo, que nasceu de 24 semanas, pesando apenas 705 gramas, já está com 2.320 kg e quase de alta. Vestida com a camisa do Neymar, sua mãe, Sherollyn Luciana Chanchutz, ficou alegre com a surpresa preparada pelo hospital. “Achei uma maravilha a surpresa, ela está a coisa mais linda. É nosso milagrezinho e já está pronta para a alta. Ela é uma campeã como Neymar, muito vitoriosa”, disse a mãe.

Até o técnico Tite foi lembrado na homenagem. Numa das incubadoras, o bebê Henrico Trevisan, que está há um mês na UTI, vestiu o uniforme do técnico Tite. “Foi muito legal a surpresa, ele está muito bonitinho”, disse a sua mãe Adriana Plattes Trevisan.

Com Informações Banda B

