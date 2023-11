Hospital de Toledo fortalece rede com primeiras cirurgias eletivas

Hospital Regional de Toledo, no Oeste do Paraná, fez nesta terça-feira (21)

O Hospital Regional de Toledo, no Oeste do Paraná, fez nesta terça-feira (21) as três primeiras cirurgias eletivas – um procedimento ginecológico e dois de hérnia. A unidade realizará também cirurgias ortopédicas, urológicas e vasculares. A expectativa é que ocorram, em média, 600 internações e 450 cirurgias por mês.

continua após publicidade

O espaço foi inaugurado em outubro e gradativamente ampliou os serviços à população com internações clínicas e em leitos de Unidade de Terapia Clínica (UTI), chegando agora aos primeiros atendimentos no centro cirúrgico.

Para o secretário de Estado da Saúde em exercício, Cesar Neves, esta é mais uma vitória para a Saúde da região. “O hospital é totalmente voltado para o Sistema Único de Saúde (SUS) da população de Toledo e seu entorno. Os novos procedimentos vão ajudar as pessoas a saírem da fila de espera e agilizar para aqueles que aguardam por uma cirurgia eletiva”, ressaltou.

continua após publicidade

A equipe do hospital prestará atendimento à população dos 18 municípios abrangidos pela 20ª Regional de Saúde: Assis Chateaubriand, Diamante d'Oeste, Entre Rios do Oeste, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Maripá, Mercedes, Nova Santa Rosa, Ouro Verde do Oeste, Palotina, Pato Bragado, Quatro Pontes, Santa Helena, São José das Palmeiras, São Pedro do Iguaçu, Terra Roxa, Toledo e Tupãssi.

RECURSOS

Os investimentos do Governo do Estado somaram R$ 13 milhões para construção, aquisição de mobiliários, equipamentos e instalação da estrutura de climatização do hospital, além de recursos do governo federal e da prefeitura.



Siga o TNOnline no Google News