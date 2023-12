Hospital de Maringá pede doações de sangue: 'estamos desesperados'

Com estoque de O+ e O- em cerca de 10% da quantidade ideal, o banco de sangue, que atende também outros hospitais, teme não ter sangue para fornecer em caso de emergência e pede para que os doadores compareçam o quanto antes para ajudar a salvar vidas.

O banco de sangue está aberto e funcionando normalmente de segunda à sábado. Fim de ano, tradicionalmente, é uma época em que os bancos de sangue ficam com estoques mais baixos, mas desta vez, os gestores do banco de sangue do Hospital do Câncer de Maringá se surpreenderam com o estoque praticamente esgotado.

Os tipos sanguíneos O+ e O- têm apenas seis bolsas de sangue disponíveis cada um, quando o estoque normal para atendimento é de cerca de 50 bolsas, como explica Roni Bertoletti, enfermeiro responsável pelo setor de coleta.

“Na verdade estamos desesperados mesmo porque nossos estoques estão no fim, a demanda ao invés de diminuir com esse período tem aumentado e por outro lado, os doadores têm ido viajar e não tem vindo para o banco de sangue por esses dias. Esse ano está um pouco pior que o ano anterior, diminuiu mais ainda. Esse ano está bem complicado. Estamos precisando de todos os tipos de sangue, mas principalmente o O+ e O- “, explica.

Um único doador pode ajudar a salvar até quatro vidas. Não é possível prever quantas bolsas de sangue cada procedimento médico de emergência pode necessitar, por isso o reforço no estoque é tão urgente. O enfermeiro reforça a orientação para doadores que possam ajudar.

“Para quem fizer a doação de sangue precisa estar em bom estado de saúde. ter entre 16 e 69 anos, sempre lembrando que menores de idade precisam vir acompanhados de um responsável legal com um documento oficial com foto. Para quem for maior de 60 anos, precisa ter doado pelo menos uma vez na vida antes dos 60 anos de idade”, explica.

O banco de sangue está aberto de segunda a sexta, das 7h30 às 18h, e aos sábados das 7h30 às 12h. O local só estará fechado no dia 01 de janeiro. Não é preciso agendar a coleta. O Banco de Sangue do Hospital do Câncer de Maringá fica na Av. Dr. Luiz Teixeira Mendes, 1763 e o telefone para contato é o 3013-8888 que também funciona no WhatsApp.

Com informações do GMC Online

