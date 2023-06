Hospital da Criança de Maringá receberá R$ 1,5 milhão por mês

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), vai repassar R$ 1,5 milhão por mês, durante 48 meses, para auxílio de custeio do Hospital da Criança de Maringá. Ao todo, serão R$ 72 milhões destinados à unidade nesse período. Desde o início das obras em 2018, o Hospital já recebeu R$ 124,2 milhões repassados pela Sesa para a construção e aquisição de mobiliário da unidade.

O novo repasse foi formalizado por meio da Resolução Sesa nº 805/2023, assinada nesta quarta-feira (14). De acordo com o documento, o recurso deverá ser incorporado ao teto financeiro de média e alta complexidade do município de Maringá, que possui gestão plena do Sistema Único de Saúde (SUS), assim que o hospital iniciar as atividades.

“Estamos seguindo a orientação expressa do governador Ratinho Junior dentro do cofinanciamento tripartite do funcionamento do Hospital da Criança, e agora, assim que abrir as portas, o recurso estará à disposição do Fundo Municipal de Saúde de Maringá”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

O hospital conta com 24.220,35 metros quadrados de área construída, podendo atingir até 200 leitos, sendo 40 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neonatal e pediátrica, 12 de hospital dia e 148 de internação clínica e cirúrgica.

A unidade possui ainda um ambulatório com 28 consultórios, Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico (SADT), laboratório, centro de estudos, setor para quimioterapia e terapia renal substitutiva, além de ampla área de apoio. Os atendimentos do hospital devem abranger toda a Macrorregião Noroeste, composta por 115 municípios.

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, participou do ato de assinatura e reforçou a importância do recurso para a estrutura de saúde da região. “Participei da formatação da ideia do hospital quando era ministro e quero agradecer aos esforços do governador Ratinho Junior na conclusão das obras e nesse repasse que irá possibilitar a abertura do Hospital da Criança e o atendimento que planejamos para toda a região de Maringá”, acrescentou.

APOIO

A estruturação desse custeio contou com participação do prefeito de Maringá, Ulisses Maia, e dos deputados estaduais Evandro Araújo, Maria Victoria, Soldado Adriano José, Delegado Jacovós e Do Carmo.

