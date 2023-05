Homicídio: motociclista é morto a tiros no Paraná

Cleverson Carlos Pedroso, de 40 anos, foi morto com dois tiros na noite desta terça-feira, na cidade de Marialva – região de Maringá. O homicídio ocorreu na estrada Tancredo Neves (PR-455), saída para o Distrito de Aquidaban. Os disparos atingiram a cabeça e tórax da vítima.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), em um primeiro momento o Samu foi acionado para atender um possível acidente de trânsito, de natureza queda de moto. Ao chegar no local, os socorristas constaram que a vítima havia sido alvejada e não apresentava sinais vitais.

O local foi isolado e as Polícias Civil e Científica acionadas. Familiares da vítima compareceram na cena do crime. Cleverson morava em uma propriedade rural situada a poucos metros do local. A mulher do motociclista relatou ter ouvido três estampidos de disparos de arma de fogo. Mas segundo ela jamais imaginava que a vítima poderia ser seu marido.

Ao lado da moto foram encontrados dois capacetes. Existe a suspeita do suposto assassino ser conhecido da vítima. Possivelmente ocupava a garupa da motocicleta ou esperava pela vítima próximo a um carreador. Após os procedimentos de praxe na cena do crime, o corpo da vítima foi removido e encaminhado para o IML de Maringá.

INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil da cidade de Marialva, já deu início as investigações. Os agentes da PCPR e Policiais Militares, tomaram conhecimento que recentemente a vítima teria tido uma discussão calorosa com um conhecido.

Durante esse suposto desentendimento, teria ocorrido troca de ameaças. Os policiais realizaram diligências, porém essa pessoa não foi encontrada. Outras linhas de investigações não foram descartadas.

