Homens se passam por policiais e matam casal próximo a crianças no PR

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Três homens se passaram por policiais, invadiram uma casa e mataram um casal a tiros. Hudson Souza Oliveira, de 45 anos, e Alejandra Marlene Vasquez Cajardo Silva, de 55, estavam no quarto ao lado de onde três crianças dormiam. O crime aconteceu na noite de terça-feira (8), em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba.

continua após publicidade

Entre os pequenos no quarto ao lado do casal, estavam a filha da Alejandra e o namorado da garota, ambos com 15 anos, e uma bebê de apenas 5 meses.

- LEIA MAIS: Morador de Maringá é sequestrado e sofre tentativa de homicídio

continua após publicidade

Segundo informações, Alejandra acordou com os criminosos em frente à cama do casal, eles perguntaram se havia mais pessoas na casa, mas a mulher negou. Os homens executaram os dois e fugiram em seguida em um veículo de cor prata, semelhante a um Volkswagen Voyage. As crianças foram poupadas.

Alejandra é natural do Chile e conheceu Hudson através de um trabalho na Colônia Penal Agrícola. O homem cumpriu pena por tráfico de drogas na penitenciária e contava com várias outras passagens pela polícia.

Hudson havia deixado a prisão há cerca de dois anos.

O caso está sendo apurado pela Polícia Civil.

Siga o TNOnline no Google News