Homens são presos após disparos próximo a local de homicídio no PR

As forças de segurança de Sarandi, no noroeste do Paraná, prenderam dois homens por disparos de arma de fogo na Rua Campo Grande, no bairro Jardim Esperança. De acordo com o delegado da Polícia Civil, Adriano Garcia, as equipes atendiam uma ocorrência de homicídio no início da madrugada desta sexta-feira (15), quando ouviram barulhos de tiros nas proximidades.

Agentes da Polícia Militar (PM), Guarda Civil Municipal (GCM) e o próprio delegado saíram pela região e encontraram os dois suspeitos a poucos quarteirões do local do assassinato. Com eles foram localizadas várias munições intactas pistola 9mm, quatro cápsulas deflagradas de pistola 9mm, além de uma cápsula de revólver calibre 38.

- O HOMICÍDIO: Pai é executado enquanto dormia e filha é baleada em Sarandi

De acordo com relato de moradores do bairro, os jovens teriam discutido com outras pessoas e, após isso, efetuaram cerca de cinco disparos com a arma de fogo. O revólver, no entanto, não foi localizado pelas autoridades. Os dois jovens foram autuados em flagrante e encaminhados para a carceragem da Polícia Civil de Sarandi.

- Com informações Plantão Maringá.

