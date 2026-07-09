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Homens são presos após atraírem mulher para limpeza de chácara, drogá-la e cometer estupro no Paraná

Agressores já tinham histórico de violência de gênero e foram autuados por estupro de vulnerável

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.07.2026, 11:32:28 Editado em 09.07.2026, 11:32:23
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Homens são presos após atraírem mulher para limpeza de chácara, drogá-la e cometer estupro no Paraná
Autor O crime ocorreu no dia 27 de junho - Foto: Divulgação PCPR

Dois homens de 45 e 50 anos foram presos preventivamente na quarta-feira (8) sob suspeita de drogar, estuprar e espancar uma mulher de 34 anos na cidade de Ipiranga, na região dos Campos Gerais do Paraná. O crime ocorreu no dia 27 de junho, após a vítima ser contratada pelos suspeitos sob o pretexto de realizar serviços de limpeza em uma chácara.

De acordo com a Polícia Civil, os agressores se aproveitaram da vulnerabilidade econômica e psíquica da mulher, que já recebia acompanhamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município. A delegada Ingrid Priotto, responsável pelas investigações, relatou que os suspeitos conheciam as dificuldades da vítima e agiram de forma premeditada.

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- leia mais: Adolescente é morta a facadas pelo padrasto em tentativa de estupro no Paraná

Durante o trajeto de carro até a propriedade rural, a dupla ofereceu à mulher uma substância psicotrópica disfarçada de doce. Com a capacidade de resistência severamente reduzida pela droga, ela foi levada à residência, despida e submetida a abusos sexuais simultâneos.

Ao começar a recobrar os sentidos e perceber a violência, a vítima tentou se defender. Ela pegou um copo de vidro no chão e atingiu o braço esquerdo de um dos agressores, conseguindo interromper temporariamente o abuso.

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A reação, no entanto, provocou represálias violentas, e a mulher foi brutalmente agredida com socos, chutes e tentativas de esganamento. Apesar dos ferimentos, ela conseguiu fugir correndo por uma estrada rural até encontrar refúgio na propriedade de um vizinho, que prestou os primeiros socorros e a encaminhou ao hospital da cidade.

O ferimento no braço de um dos suspeitos foi uma peça fundamental para a polícia confirmar sua identidade, uma vez que ele procurou atendimento médico e a lesão ficou registrada em prontuário.

A investigação também foi embasada por laudos periciais que comprovaram a violência sexual e as lesões corporais, além da análise de imagens de câmeras de monitoramento da região.

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A delegada destacou ainda que ambos os investigados possuem um histórico criminal alarmante voltado a crimes de violência de gênero e comportamento agressivo reincidente.

Diante da gravidade do caso e do risco à integridade da vítima, a Justiça acatou o pedido de prisão preventiva. Os dois homens foram autuados e responderão pelos crimes de estupro de vulnerável e lesão corporal.

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criminalidade no Paraná Direitos da Mulher estupro investigação policial segurança pública Violência de gênero
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