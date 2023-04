Homens são levados até o 'meio da rua' e executados a tiros no PR

Da Redação

Câmeras de segurança flagraram a ação criminosa

Dois homens foram assassinados no "meio da rua" no último domingo (23), no município de Fazendo Rio Grande, na região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. Até o momento desta publicação, os vítimas não haviam sido identificadas.

Uma câmera de segurança flagrou a ação dos criminosos, e as imagens ajudam as autoridades nas investigações. Conforme o registro, uma dupla desembarca de um veículo e leva as duas vítimas para o meio da rua. Eles são colocados no chão e, na sequência, os suspeitos disparam pelo menos oito vezes contra eles.

O crime aconteceu na Rua Kaloré, próximo a uma escola da cidade. Após a execução, os criminosos fugiram do local com o carro. Conforme informações, uma das vítimas chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O outro rapaz morreu na hora.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso. "A principal linha de investigação seria as questões relacionadas ao tráfico de drogas. Possivelmente um acerto de contas relativo ao tráfico de drogas na região", afirmou o delegado Paulo Cézar Ribeiro.





Fonte: Informações RicMais.

