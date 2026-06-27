Homens são condenados por matar pessoa em situação de rua após pedido de esmola no PR

O Tribunal do Júri de Toledo, no oeste do Paraná, condenou dois homens pelo assassinato de um homem de 32 anos em situação de rua. As penas foram estabelecidas em 14 anos e três meses de prisão para um dos réus, e 19 anos de reclusão para o outro, ambas com determinação de cumprimento inicial em regime fechado. O crime ocorreu em dezembro de 2024 e, de acordo com a denúncia do Ministério Público, teve início após a vítima abordar os acusados para pedir esmola.

LEIA MAIS: Plantação de girassóis atrai visitantes e vira atração em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As investigações apontaram que, após recusarem o pedido de dinheiro, os homens iniciaram uma discussão com a vítima e passaram a persegui-la pelas ruas. Embora tenha tentado se afastar para evitar o conflito, o homem foi alcançado pela dupla e brutalmente agredido na cabeça com o uso de um bloco de concreto. O Ministério Público destacou no processo que, não satisfeitos com o primeiro ataque, os agressores ainda retornaram ao local para desferir novos golpes enquanto a vítima já estava caída e gravemente ferida. O homem morreu em decorrência de um traumatismo cranioencefálico.

Durante o julgamento, o conselho de sentença acatou integralmente a denúncia apresentada pela promotoria e reconheceu três qualificadoras para o homicídio. Os jurados entenderam que o crime foi cometido por motivo torpe, caracterizado pela banalidade da discussão após o pedido de esmola. A Justiça também reconheceu as qualificadoras de meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, justificada pela superioridade numérica dos agressores e pela continuidade dos ataques com o homem completamente indefeso no chão. Com a decisão, os dois condenados permanecem presos.