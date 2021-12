Da Redação

Homens queimam veículos de cidade do Paraná nesta madrugada

Cerca de 13 veículos da prefeitura de Campo Magro, município da Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foram queimados por dois homens na madrugada desta quinta-feira (2).

De acordo com as informações da administração municipal, dois indivíduos adentraram no pátio da Secretaria Municipal de Obras, por volta das 2h, e renderam os vigias. Na sequência, eles atearam fogo nos veículos do local.

Três ônibus foram destruídos, incluindo veículos para transporte de 89 crianças com deficiência. O prejuízo estimado é de R$ 7 milhões.



Logo após a ação criminosa, funcionários públicos foram ao pátio e conseguiram retirar alguns veículos, como caminhões e maquinário.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) foram chamadas. As chamas foram controladas.

Segundo Cláudio Casagrande, prefeito de Campo Magro, a suspeita é que o crime tenha sido motivado por uma retaliação a um confronto que deixou uma pessoa morta após uma reintegração de posse.

O gestor afirmou ainda que vândalos picharam órgãos públicos do município com mensagens sobre a operação.



A Polícia Civil investiga o caso e busca identificar suspeitos.

Com informações; G1.