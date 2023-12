Homens morrem em tiroteio dentro de boate no Paraná

Um possível acerto de contas registrado na tarde dessa quarta-feira (27) em uma boate que fica localizada às margens da BR-277, em Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná, terminou com a morte de dois homens. As autoridades, que trabalham com essa linha de investigação, informaram que uma jovem de 24 anos ficou gravemente ferida na situação.

A Polícia Civil (PC) informou que houve um tiroteio no estabelecimento. Quando equipes de segurança chegaram ao local, encontraram as vítimas, identificadas como Maycon Diogo Martins Paes, de 37 anos, e Douglas Pereira Silva, de 31, já sem vida.

Os agentes encontraram a jovem com ferimentos na região da cabeça, causados por disparos de arma de fogo. A vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave ao Hospital Regional de Ponta Grossa, onde permanece internada.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve na boate para recolher os corpos de Maycon e Douglas.

As autoridades recolheram imagens do circuito de monitoramento para apurar como o crime ocorreu e identificar o responsável(eis). Contudo, a principal linha de investigação é um possível acerto de contas entre as vítimas e suspeitos.

