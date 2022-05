Homens morrem ao confrontar PM nesta quarta-feira

Da Redação

Um confronto armado resultou na morte de três homens, de 22 e 25 anos, na manhã desta quarta-feira (11), na PR-151, em Ponta Grossa, Paraná.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), uma equipe recebeu a informação de que um carro com suspeitos armados havia entrado na cidade. Os agentes de segurança realizaram patrulha e encontraram o veículo suspeito. Uma tentativa de abordagem foi feita, porém, os homens fugiram.

Na sequência, segundo a PM, os suspeitos desceram do carro e começaram a atirar contra os policiais. Por isso, houve confronto.



O socorro foi chamado para atender os jovens, mas eles não resistiram aos ferimentos.

Segundo a polícia, foram apreendidas três armas de fogo irregulares, munições e o carro dos suspeitos.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.