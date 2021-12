Homens invadem casa e executam mulher em Ponta Grossa

Da Redação

Crime foi em uma residência localizada à Rua Primitiva Barnabé Bresciani

Uma mulher foi executada no início da noite de quarta-feira (22) em Ponta Grossa. O crime foi em uma residência localizada à Rua Primitiva Barnabé Bresciani, no Jardim Panorama, na região do Santa Paula.

A vítima identificada por Cristiane Fragoso, de 38 anos, foi morta a tiros. O irmão dela, que a acompanhava, conseguiu fugir da casa. Os motivos da execução estão sendo investigados.

Policiais militares, investigadores da Polícia Civil e agentes da Guarda Municipal fizeram buscas na região.

