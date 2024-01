Homens invadem agência bancária e explodem caixas eletrônicos no PR

Uma agência bancária foi invadida e explodida na madrugada desta sexta-feira (5), em Diamante do Oeste, no oeste do Paraná, segundo a Polícia Militar (PM). Ninguém ficou ferido, pois no momento do crime o estabelecimento estava vazio.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Dois adolescentes são apreendidos pela Rocam com crack em Apucarana

Conforme os agentes, os criminosos estavam fortemente armados e danificaram os caixas eletrônicos com os dinamites. Segundo a assessoria da agência, nenhum valor foi levado pelos suspeitos, que fugiram em veículos.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



Disse ainda que os associados que precisarem de atendimento na unidade precisam buscar outras agências próximas. A polícia fez um cerco na região para tentar localizar os criminosos.

Siga o TNOnline no Google News