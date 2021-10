Homens envolvidos em assédio a ciclista são indiciados

Da Redação

O motorista e o passageiro, que assediou e derrubou a ciclista Andressa Lustosa, em Palmas, no Paraná, foram indiciados pela Polícia Civil nesta quinta-feira (7). Eles estão sendo acusados pelo crime de importunação sexual e lesão corporal qualificada.

Segundo o delegado responsável pelo inquérito, apesar do condutor do veículo não ter passado a mão na vítima, ele é coautor pois sabia da intenção do carona de assediar a ciclista.

Ambos seguem presos preventivamente sem prazo definido para soltura. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público do Paraná (MP-PR).