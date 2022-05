Homens entram em confronto e um morre na troca de tiros

Da Redação

A Polícia Civil está investigando um homicídio ocorrido na noite deste sábado (07), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Quatro homens de desentenderam na rua, quando sacaram suas armas e teria iniciado uma troca de tiros. Um homem de 35 anos foi morto e um outro ferido. Os outros dois fugiram.

De acordo com Boletim de Ocorrência da Policia Militar, o caso aconteceu no bairro Maria Antonieta e, a princípio, as pessoas envolvidas seriam de Colombo. O homem ferido, considerado foragido da Justiça, foi socorrido e levado para o Hospital do Cajuru. Ele tem um mandado de prisão por roubo agravado e estava de posse de uma arma de fogo.

O homem morto, conforme a polícia, tinha dois mandados de prisão contra ele, um por roubo e outro pela fuga do presídio de Piraquara.