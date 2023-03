Homens encapuzados invadem casa e matam jovem na frente do pai

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O crime foi registrado na noite dessa quarta-feira

Mais um homicídio foi registrado na capital paranaense, Curitiba, nessa quarta-feira (29). Homens armados e encapuzados invadiram uma residência no bairro Uberaba e mataram um jovem, de 23 anos, na frente do pai dele.

continua após publicidade .

A equipe de reportagem do Ric Mais conversou com a delegada Magda Hofstaetter, do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). “O pai relata que não conseguiu identificar nenhuma pessoa que entrou na residência, pois estavam todos encapuzados. Relatou que viu pistola na mão dos indivíduos, que já foram direto para o quarto e realizaram os disparos”, informou.

- LEIA MAIS: Ladrão que roubou em Curitiba é preso em Apucarana pela Polícia Civil

continua após publicidade .

Conforme as informações da Polícia Civil (PC), os criminosos cruzaram a sala e efetuaram cerca de 10 tiros no interior do quarto da vítima.

O rapaz, que utilizava tornozeleira eletrônica, morreu no local.

O caso é investigado pelas autoridades.

Com informações do Ric Mais.

Siga o TNOnline no Google News