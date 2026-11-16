Homens batem em motorista de ônibus e quebram viatura após serem presos no PR
Suspeitos também resistiram à prisão e entraram em luta corporal com os agentes da Guarda Municipal
Dois homens foram presos suspeitos de agredir um motorista de ônibus de 64 anos nesta segunda-feira (16) em Curitiba (PR). A agressão ocorreu durante o trajeto da linha Montana, em direção ao Terminal Campina do Siqueira. Os suspeitos também danificaram uma viatura da Guarda Municipal (GM) durante o encaminhamento à delegacia.
📰 LEIA MAIS: Defesa Civil investiga suposto tremor de terra em Apucarana
De acordo com a GM, o motorista seguia para o terminal e foi atacado pelos dois homens. Uma equipe da Guarda Municipal que passava pelo local foi acionada por populares. Segundo o guarda municipal Kukle, um dos suspeitos já estava sendo contido por pessoas que presenciaram a situação. “Dois cidadãos batendo no motorista, um senhor de idade, e a equipe prontamente já atendeu a ocorrência”, relatou.
📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp
O segundo homem deixou o local, mas retornou e passou a ameaçar um vigilante do terminal e os agentes. A equipe iniciou buscas e o localizou cerca de quatro quadras depois.
Durante a abordagem, o suspeito resistiu à prisão e entrou em confronto com os guardas. Nesse momento, também começou a chutar e danificar a viatura, conforme relato da GM. “Ele resistiu à prisão, entramos em vias de fato aí para poder conter ele, e nesse mesmo momento aí ele começou a depredar, chutar a viatura, quebrar a viatura com todos os chutes que podia aí”, explicou o GM Kukle.
Os dois homens foram encaminhados à Central de Flagrantes junto com o motorista. Os suspeitos foram autuados e permanecem presos à disposição da Justiça.
As informações são da Banda B, portal parceiro do TNOnline