Homens assaltam agência bancária e fogem levando reféns, no Paraná

Suspeitos abandonaram o veículo com os reféns em uma estrada rural e fugiram

Na manhã desta sexta-feira (15), dois homens assaltaram uma agência bancária e fugiram levando reféns, em Iracema do Oeste, no Paraná.

Eles estavam armados e renderam pessoas dentro da agência. O veículo que eles usaram para ir ao local foi abandonado.

Para a fuga, os suspeitos usaram o carro de um dos funcionários da agência. Três trabalhadores foram levados como reféns. Eles seguiram em direção à Nova Aurora.

Depois, a cerca de dois quilômetros, eles abandonaram o veículo com os reféns em uma estrada rural e fugiram. Os funcionários não ficaram feridos.

A Polícia Militar (PM) informou que durante a perseguição aos suspeitos houve confronto. Um deles foi morto e outro foi preso.

O Sicredi lamentou a situação e disse que está oferecendo apoio aos colaboradores da agência e às pessoas que estavam no ponto de atendimento no momento da ocorrência.

"A Polícia Militar foi acionada imediatamente e todos os envolvidos no incidente passam bem. O Sicredi reafirma que investe continuamente em segurança com o objetivo de proteger as pessoas, o patrimônio e para atender às necessidades dos seus associados e da comunidade onde atua".

A agência ficará fechada por tempo indeterminado, segundo o Sicredi.

"Para maior comodidade, os associados podem utilizar a agência da cidade de Nova Aurora, assim como realizar transações bancárias pelo aplicativo do Sicredi e pelo Internet Banking".

O Sicredi não informou a quantia de dinheiro que foi roubada.

Com informações do g1.

