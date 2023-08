Homens arremessam e chutam cães em caçamba de lixo no PR; vídeo

Dois homens, de 19 e 29 anos de idade, foram flagrados por uma câmera de segurança enquanto arremessavam e chutavam cachorros dentro de uma caçamba de lixo na cidade de Guamiranga, nos Campos Gerais do Paraná.

Pelas imagens é possível ver que um dos animais já havia sido jogado dentro do contêiner de lixo, enquanto outros estão próximos do local. Na sequência, um dos suspeitos chuta mais três cães para dentro da caçamba. O outro homem se aproxima e, com as mãos, joga mais dois animais.

Conforme investigações da Polícia Civil do Paraná (PCPR), o crime foi cometido em agosto do ano passado, mas as gravações foram encontradas durante uma investigação sobre dano ao patrimônio público. Ainda segundo a polícia, a dupla afirmou que retirou os cachorros de dentro da caçamba, mas não há provas que confirmem a informação.

De acordo com o g1 Paraná, os dois homens foram indiciados e vão responder pelo crime de maus-tratos aos animais, que tem pena de dois a cinco anos de prisão. O nome dos suspeitos não foram divulgados.

