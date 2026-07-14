Homens armados invadem posto de saúde em busca de mulher e causam pânico

Dois homens invadiram a Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Silvino, em Cambé, no Norte do Paraná, provocando pânico entre funcionários e pacientes na manhã de segunda-feira (13).

Um dos criminosos estava armado com uma pistola e procurava por uma mulher que havia ido ao local acompanhada de seu filho bebê. Apesar da gravidade da abordagem e do clima de extrema tensão gerado no posto de saúde, não houve registro de disparos de arma de fogo ou de pessoas feridas durante a ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Capitã Gabi está fora das finais da VNL e foca em recuperação para o Sul-Americano

A investida dos criminosos foi rápida e violenta na recepção do posto. Um dos suspeitos, que usava roupas escuras e capacete, entrou armado no prédio, enquanto o seu comparsa permaneceu na porta da unidade como vigia, impedindo a saída das testemunhas e ordenando, sob constantes ameaças de morte, que todos os servidores e pacientes jogassem os aparelhos celulares no chão.

No interior da unidade, o homem armado percorreu corredores e abriu diversas portas de consultórios de maneira abrupta. Uma das profissionais de odontologia relatou aos policiais militares que teve sua sala invadida pelo suspeito empunhando a arma, embora não tenha sofrido ameaças diretas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota oficial, a Prefeitura de Cambé lamentou o episódio e esclareceu que o caso trata-se de um conflito de natureza passional entre marido e mulher, sendo a esposa do agressor o alvo principal da busca. A Polícia Civil assumiu o caso e já solicitou as imagens do sistema interno de monitoramento da UBS para tentar identificar e localizar os suspeitos, que fugiram do local e permanecem foragidos.

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN

Para tentar restabelecer a ordem na rotina de atendimento que envolve crianças, gestantes e idosos, a administração municipal anunciou o reforço imediato na segurança da unidade do Jardim Silvino e o aumento do patrulhamento preventivo nas demais UBSs da cidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Com informações de Tarobá.