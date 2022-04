Da Redação

Homens armados em hotel mobilizam PM de Maringá; veja

A Polícia Militar (PM) de Maringá realizou um cerco na tarde desta quarta-feira, 30, a um hotel, localizado na Avenida Colombo. Segundo informações do Subcomandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá, Major Roberto França, em princípio tratava-se de uma situação com refém e disparos de arma de fogo. No local, policiais estabeleceram os protocolos para este tipo de crise, e após negociação, os indivíduos se entregaram, sem feridos.

Dois homens foram presos e com eles, uma pistola com kit rajada apreendida.

fonte: Reprodução Pistola com kit rajada apreendida.

"Está sendo checado a participação dos mesmos em quadrilha de roubo a ônibus. Preliminarmente a situação foi provocada por consumo de álcool e possivelmente de drogas. Estamos levantando mais informações", declarou o Major.



A situação no local já foi normalizada. Um vídeo feito pela equipe do Plantão Maringá, mostra uma pessoa sendo ameaçada em uma das janelas do hotel, enquanto o cerco policial era realizado. Assista:

