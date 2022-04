Homens abandonam picape Saveiro e ateiam fogo, em Cascavel

Da Redação

O incêndio foi no final da Rua dos Lusíadas, no Conjunto Gralha Azul

Um incêndio criminoso foi registrado na madrugada deste domingo (17), no final da Rua dos Lusíadas, no Conjunto Gralha Azul, em Cascavel. De acordo com populares, indivíduos abandonaram a picape Saveiro com placas de Toledo e atearam fogo.

Militares do Corpo de Bombeiros foram mobilizados e rapidamente controlaram as chamas. Um caminhão ABTR (Auto Bomba Tanque Resgate) foi utilizado, sendo que após o controle do fogo, foi feito o rescaldo para evitar uma explosão.

O veículo ficou com a parte frontal completamente destruída. Uma equipe da Polícia Militar seria mobilizada para registrar a ocorrência e dar prosseguimento no caso.

* Com informacões CGN/Cascavel