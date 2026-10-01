Homem viaja de SC ao PR para comprar carro e é mantido em cárcere ao recusar transportar drogas

Um homem viajou cerca de 443 quilômetros a partir de Santa Catarina até Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, para negociar a compra de um carro e acabou mantido em cárcere privado após recusar uma proposta para transportar drogas. A vítima foi trancada em uma residência por suspeitos ao negar o transporte de duas malas carregadas com entorpecentes e conseguiu se libertar após ligar em segredo para o telefone 190 da Polícia Militar e fornecer a localização exata do imóvel.

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A ação policial ocorreu por volta das 23h30 da última terça-feira, dia 29, quando equipes se deslocaram ao endereço indicado na chamada. Ao ingressarem no local, os agentes encontraram dois homens e uma mulher na sala da casa, enquanto a vítima estava mantida trancada em um dos quartos. Em outro cômodo da residência, os policiais apreenderam duas malas que continham aproximadamente 95 quilos de maconha preparados para o envio.

Segundo o relato apresentado pela vítima às autoridades, o plano original da viagem era puramente comercial para a aquisição do veículo. No entanto, ao chegar ao ponto de encontro para fechar o negócio, ele foi surpreendido com a exigência dos suspeitos para que levasse a droga de volta ao estado catarinense. Diante da negativa, o comprador foi impedido de deixar a propriedade e teve a liberdade cerceada até a chegada do resgate militar.

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Os dois homens e a mulher encontrados no imóvel foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, juntamente com a carga de entorpecentes apreendida. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias do crime e determinar o grau de participação de cada um dos detidos no esquema de tráfico regional e na privação de liberdade da vítima, cujos municípios de origem e destino foram preservados por razões de segurança.