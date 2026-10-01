Homem viaja de SC ao PR para comprar carro e é mantido em cárcere ao recusar transportar drogas
Vítima percorreu mais de 400 quilômetros para negociar veículo, mas foi trancada em imóvel ao negar transporte de maconha
Um homem viajou cerca de 443 quilômetros a partir de Santa Catarina até Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná, para negociar a compra de um carro e acabou mantido em cárcere privado após recusar uma proposta para transportar drogas. A vítima foi trancada em uma residência por suspeitos ao negar o transporte de duas malas carregadas com entorpecentes e conseguiu se libertar após ligar em segredo para o telefone 190 da Polícia Militar e fornecer a localização exata do imóvel.
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A ação policial ocorreu por volta das 23h30 da última terça-feira, dia 29, quando equipes se deslocaram ao endereço indicado na chamada. Ao ingressarem no local, os agentes encontraram dois homens e uma mulher na sala da casa, enquanto a vítima estava mantida trancada em um dos quartos. Em outro cômodo da residência, os policiais apreenderam duas malas que continham aproximadamente 95 quilos de maconha preparados para o envio.
Segundo o relato apresentado pela vítima às autoridades, o plano original da viagem era puramente comercial para a aquisição do veículo. No entanto, ao chegar ao ponto de encontro para fechar o negócio, ele foi surpreendido com a exigência dos suspeitos para que levasse a droga de volta ao estado catarinense. Diante da negativa, o comprador foi impedido de deixar a propriedade e teve a liberdade cerceada até a chegada do resgate militar.
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Os dois homens e a mulher encontrados no imóvel foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, juntamente com a carga de entorpecentes apreendida. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as circunstâncias do crime e determinar o grau de participação de cada um dos detidos no esquema de tráfico regional e na privação de liberdade da vítima, cujos municípios de origem e destino foram preservados por razões de segurança.