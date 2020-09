Homem vestido com roupa de "astronauta" é preso em Cambé, no Paraná - TNOnline

Continua após publicidade

Um homem, de 28 anos, foi preso com drogas no interior do Fórum de Cambé, pela Polícia Militar, nesta quinta (6). O inusitado é que ele vestia uma roupa térmica prata e chamou a atenção por parecer um "astronauta".

De acordo com o boletim da PM, a equipe foi acionada pela central de Cambé para dar atendimento a uma ocorrência em que um homem suspeito estava no interior do Fórum de Cambé, que dá acesso a carceragem da DP de Cambé.

No local, a PM abordou o homem, que estava vestido com uma roupa térmica de alumínio e com uma mochila e com uma garrafa pet enrolada com fita plástica. Dentro do recipiente tinha 1.862 quilogramas de maconha, 14 gramas de cocaína e 6 gramas de crack, além disso, o homem estava com 8 celulares, 4 carregadores.

Conforme relatório da PM, o homem foi preso e encaminhado à delegacia.