Homem vai fazer segunda via do RG e acaba preso por estupro

Continua após publicidade

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão de um homem por estupro, após ele ir em um Posto de Identificação fazer sua segunda via da carteira de identidade. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (13), em Curitiba.

A Polícia Civil estava verificando os documentos do suspeito, que dizia precisar de uma nova via do RG com urgência, para receber o auxílio emergencial. Na análise de dados do sistema, foi constatado que ele tinha um mandado por estupro de vulnerável.

Ao fim do procedimento, o policial civil responsável deu voz de prisão ao suspeito.

Com informações do Bem Paraná.