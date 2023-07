Homem vai cobrar dívida e é morto a tiros por ex-policial em Maringá

Uma cobrança de dívida acabou em morte no final desta sexta-feira (8) em Maringá, no Noroeste do Paraná. O caso ocorreu no Jardim Paraíso, próximo ao conjunto Cidade Alta.

Segundo informações da Polícia Militar, dois homens da cidade de Londrina foram até Maringá cobrar uma dívida de um ex-policial militar de São Paulo. A cobrança da dívida acabou em discussão.

Em meio à confusão o policial, o ex-policial sacou um revólver e atirou várias vezes contra os dois homens. Um deles foi morto na hora.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e interditaram o local. O Instituto Médico Legal (IML) de Maringá também foi chamado.

O segundo homem, juntamente com o ex-policial, foram encaminhados para a delegacia para serem tomadas as providências cabíveis.

Com informações Plantão Maringá.

